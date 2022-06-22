Пугачева получила поддержку известного эксперта моды: «Она настоящая! Правдивый человек!»

Российский дизайнер одежды Игорь Гуляев, который шьет наряды для многих звезд, включая Аллу Борисовну, заявил, что надеется на скорое возвращение Примадонны домой.

Эксперт моды полагает, что народная артистка вернется в свой замок уже к сентябрю и отдаст детей Лизу и Гарри в школу, как обещала журналистам ранее.

Гуляев не скрыл, что искренне любит Пугачеву уже 45 лет и не перестанет любить ни при каких обстоятельствах, пожурив тех, что накинулся на нее из-за отъезда в Израиль.

«Не понимаю тех людей, которые осуждают легенду страны. Нельзя! <...> Она настоящая, она невероятно талантливый, дружный, правдивый человек. Если ей не нравилось, она скажет: «Это не нравится». А если нравится, скажет: «Давай продолжать дальше». Я вообще люблю людей без фальши», — сказал Гуляев.

Источник: МК.ru.

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