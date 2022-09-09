«Пугачева отказалась петь за рубли»: Худяков раскрыл претензии певицы по приезде в Москву

Алла Пугачева по приезде в Россию говорит больше загадками, дескать, «прилетела морду кому-то набить». Как оказалось, у певицы на самом деле есть и другие планы — хорошо заработать. По крайней мере, об этом говорит политик Роман Худяков.

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В настоящий момент народная артистка не против поработать на корпоративах и частных вечеринках, но только за иностранную валюту.

«Алла Пугачева отказалась петь за рубли. А почему, собственно?! Концертный директор говорит, что у нее в прейскуранте ясно написано — только евро. Даже не доллары. Причем до отъезда в «отпуск» в Израиль ее устраивали 260 тысяч евро, под фонограмму, а сейчас евро уже не тот, а та же сумма в рублях по курсу не устраивает», — написал Худяков в своем телеграме.