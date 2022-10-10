Пугачева одной фразой описала свое состояние после длительного перелета за границу

Примадонна целый месяц не видела мужа шоумена Максима Галкина*.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева вне себя от радости. Она спешно улетела из России на частном джете, забрав с собой двойняшек Гарри и Лизу. Примадонна призналась, что она была счастлива снова оказаться в Израиле. Тем более, что почти месяц певица не виделась с мужем шоуменом Максимом Галкиным.

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Артистка одной фразой описала свое состояние после длительного перелета за границу.

«Молюсь о вас на Святой Земле. Я счастлива!» — отметила Пугачева.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Алла Пугачева в шортиках на прогулке. Фото: личный архив

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