Пугачева о первом танце с Галкиным: «Появилось ужасное сексуальное влечение, я не ожидала»

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в далеком 2001 году в Белоруссии. Артисты неоднократно рассказывали, что их представил друг другу Филипп Киркоров, не подозревающий, что скоро его брак рухнет.
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Сначала между ними промелькнула симпатия, однако уже через некоторое время Примадонна заметила, что ее влечет к молодому Максиму.
На юбилее общего друга Галкин пригласил Пугачеву на танец, и она согласилась.
«Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала», - рассказывала про первый танец с Галкиным Алла Пугачева.