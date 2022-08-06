Пугачева о первом танце с Галкиным: «Появилось ужасное сексуальное влечение, я не ожидала»

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в далеком 2001 году в Белоруссии. Артисты неоднократно рассказывали, что их представил друг другу Филипп Киркоров, не подозревающий, что скоро его брак рухнет.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Сначала между ними промелькнула симпатия, однако уже через некоторое время Примадонна заметила, что ее влечет к молодому Максиму.