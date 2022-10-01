Пугачева носила фирменные котлеты Моисееву в больницу

Борис Моисеев в 2010 году перенес инсульт. Врачи вводили артиста в искусственную кому, к счастью, его удалось спасти.

В больницу к любимому певцу приходил тогда весь российский бомонд. В студии шоу «Секрет на миллион» Борис Моисеев рассказывал, что Алла Борисовна, например, угощала его своими фирменными котлетами.

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Кстати, Примадонна в одном из интервью рассказывала секрет своего блюда. Она делала котлеты на смешанном мясе и добавляла туда тертое яблоко.