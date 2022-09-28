«Пугачева могла подтолкнуть Моисеева начать певческую карьеру»: историк моды Васильев вспомнил молодые годы Бориса

Их представила друг другу актриса Наталья Огай, знавшая Моисеева ещё по литовской столице, где начиналась его карьера танцора. Именно в этом качестве в 1980 году он в первый раз приехал покорять Москву. Вторую попытку он предпринял в период перестройки, успев поработать в Африке и США. Огромную поддержку ему в то время оказала Алла Пугачева.

«Программа «Пришла и Говорю», съёмки в фильме «Сезон чудес», участие в легендарных Рождественских встречах. Думаю, что именно Алла Борисовна подтолкнула Бориса начать певческую карьеру в столь взрослом возрасте», - считает Васильев.

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