Пугачева использовала устаревший, но беспроигрышный прием, представ перед толпой поклонников в Риге

Пока Максим Галкин развлекает поклонников в Варшаве, его жена, известная певица Алла Пугачева вынуждена проводить время одна.

На днях Аллу Борисовну видели в Риге. Вместе с подругой, певицей Лаймой Вайкуле Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.

Алла Борисовна, судя по всему, старалась быть максимально неприметной. Для выхода в свет она выбрала балахон темного оттенка и натянула на голову капюшон.