Пугачева использовала устаревший, но беспроигрышный прием, представ перед толпой поклонников в Риге

Певица Алла Пугачева на днях побывала в столице Латвии.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пока Максим Галкин развлекает поклонников в Варшаве, его жена, известная певица Алла Пугачева вынуждена проводить время одна.

На днях Аллу Борисовну видели в Риге. Вместе с подругой, певицей Лаймой Вайкуле Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.

Алла Борисовна, судя по всему, старалась быть максимально неприметной. Для выхода в свет она выбрала балахон темного оттенка и натянула на голову капюшон.

Алла Пугачева сочетала платье с серебристыми казаками на скошенном каблуке и сумочкой кросс-боди в тон обуви. Такой стилистический прием в одежде профессионалы считают устаревшим, но вместе с тем беспроигрышным.

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Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

Судя по фото, которое появилось в Сети, Алле Пугачевой не удалось остаться незамеченной в Риге. Толпа фанатов окружила певицу, и та пообщалась с ними.

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