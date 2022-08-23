Пугачева использовала устаревший, но беспроигрышный прием, представ перед толпой поклонников в Риге

Пока Максим Галкин развлекает поклонников в Варшаве, его жена, известная певица Алла Пугачева вынуждена проводить время одна.
На днях Аллу Борисовну видели в Риге. Вместе с подругой, певицей Лаймой Вайкуле Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.
Алла Борисовна, судя по всему, старалась быть максимально неприметной. Для выхода в свет она выбрала балахон темного оттенка и натянула на голову капюшон.
Алла Пугачева сочетала платье с серебристыми казаками на скошенном каблуке и сумочкой кросс-боди в тон обуви. Такой стилистический прием в одежде профессионалы считают устаревшим, но вместе с тем беспроигрышным.
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Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
Судя по фото, которое появилось в Сети, Алле Пугачевой не удалось остаться незамеченной в Риге. Толпа фанатов окружила певицу, и та пообщалась с ними.