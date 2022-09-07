Пугачева и Галкин заплатили кругленькую сумму за обучение детей в российской школе

Алла Пугачева и Максим Галкин вынуждены теперь платить за обучение своих детей значительно больше. Певица вернулась в Россию перед началом учебного года: Лизе и Гарри пришла пора идти в третий класс.

Дети Примадонны учатся в элитной частной школе — Первой московской гимназии. В этом году за двоих детей Пугачевой пришлось заплатить 3,2 миллиона рублей, то есть на 700 тысяч больше по сравнению с прошлым учебным годом.

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За эту сумму дети имеют возможность не только получать знания по школьной программе: с ними занимаются музыкой и актерским мастерством, учат плавать и играть в теннис, сообщает издание РИА ФАН.