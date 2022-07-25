«Публичностью не обладаем»: Богатырев объяснил, почему о нем с Арнтгольц редко вспоминает пресса

Актер Марк Богатырев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявил, что пресса, к счастью, редко обращает на них с женой актрисой Татьяной Арнтгольц внимание.
«Не могу сказать, что мы что-то специально делаем. Скорее мы не делаем чего-то специально. Потому что мы внутри, хоть и занимаемся публичной профессией, но мы публичностью не обладаем. Мы скорее люди какого-то узкого круга. Каких-то удаленных интересных мест. Не публичного пафосного существования. Это идет от внутреннего качества личности».
Как добавил актер, его первая заметная роль в кино была в сериале «Кухня», хотя в кино он уже более двадцати лет. «Недавно снялся в картине «Булки». Но я там почти все время лежу в гамаке на Шри-Ланке. В моей жизни было много интересных случаев. Но я назову один знаковый: встречу с Никитой Ефремовым на съемках «Ненасытной». Он мне тогда посоветовал поступить в Школу-студию МХАТ. И я это сделал», — заявил Марк Богатырев.
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Напомним, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сыграли свадьбу в 2020 году. В 2021 году у них на свет появился сын Данила.