«Психологическая травма»: почему именно шансон будет петь Андрей Губин

Звезда 90-х Андрей Губин, несмотря на тяжелую болезнь и 15-летний перерыв в карьере, решил вновь завоевывать любовь публики, но в новом для себя образе. Ожидается, что в октябре музыкант под новым псевдонимом (Андрей Губа) даст концерт, на котором предстанет не как поп-исполнитель, а как шансонье.

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Почему артист решил сменить амплуа, предположил шоумен Стас Барецкий.

«Андрей сам по себе сложный человек, он непростой, с нелегкой судьбой. Была какая-то травма, видимо, психологическая. Я не интересовался, может, из-за женщины, может, перелом такой, потому что он слишком рано стал популярным, а это, мне кажется, удар по психике. Все, знаете, должно быть постепенно», — высказался Барецкий в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, Андрей Губин пропал с радаров шоубиза из-за тяжелой болезни. У певца диагностировали левостороннюю прозопалгию лица.