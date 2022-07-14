«Психологическая перегрузка»: стала известна причина поведения сбежавшей Хаматовой

В конце февраля Чулпан Хаматова переехала в Латвию. О будущем она побеспокоилась заранее – несколько лет назад приобрела дом в экопоселке близ Риги.

В конце весны актриса вошла в труппу Нового Рижского театра, а до этого момента раздавала интервью местной прессе. В одном из них даже высказалась о своем звании Народной артистки России, обесценив его.

Психолог Анна Девятка считает, что таким образом у Чулпан произошло обесценивание.