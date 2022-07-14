«Психологическая перегрузка»: стала известна причина поведения сбежавшей Хаматовой

В конце февраля Чулпан Хаматова переехала в Латвию. О будущем она побеспокоилась заранее – несколько лет назад приобрела дом в экопоселке близ Риги.
В конце весны актриса вошла в труппу Нового Рижского театра, а до этого момента раздавала интервью местной прессе. В одном из них даже высказалась о своем звании Народной артистки России, обесценив его.
Психолог Анна Девятка считает, что таким образом у Чулпан произошло обесценивание.
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«Когда Чулпан Хаматова переехала в Латвию, как бы уверена в своем решении она ни была, от нее стали требовать сверх того, что она была готова дать. Это, скорее всего, повлекло психологическую перегрузку. Артистка сама начала обесценивать свои достижения, и в Латвии дополнительно обесценили ее поступок. Таким образом, на знаменитость психологическая нагрузка легла не только в виде буллинга и травли хейтеров. Вероятно, актриса почувствовала предательство от окружающих», - цитирует Анну Девятку «Экспресс газета».