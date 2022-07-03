Прыщи, синяки под глазами, нос картошкой: как выглядит Валя Карнавал без фильтров и макияжа

Валя Карнавал покорила сердца миллионов зрителей будучи звездой социальной сети TikTok. Смазливое личико, огромные выразительные глаза, километровые ресницы, точеная фигура.

К этой внешности люди привыкли, поэтому, когда увидели свою любимицу на «Звездах в Африке» многие удивились – девочка очень хорошенькая, но не такая!

Теперь Валя Карнавал появилась в Telegram, где, как известно, фильтров в «кружочках» нет. Поэтому блогерша показывается перед публикой такой, какая есть – с несовершенной кожей, без макияжа, с носиком картошкой.

Удивительно, но даже в таком виде блогерша выглядит весьма милой! И зачем тогда улучшать свою внешность?