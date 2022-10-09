Прыщи, болячки на губах, мешки под глазами: Боня засветила натуральную внешность на пляже Монако

Виктория Боня вернулась из экспедиции в Гималаи буквально другим человеком. Светская львица перестала приукрашивать свою внешность фотошопом и масками.

И даже на пляже Монако она запечатлелась для своих соцсетей такой, какая есть.

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Стоит отметить, что лицо Виктории Бони сильно пострадало под палящим солнцем в горах. Кожа обветрилась, покраснела. На лбу появились прыщи, на носу - пигментные пятна, под глазами - отеки, на губах - гематомы, да и целом такой пятнистый и яркий загар здоровым не назовешь.

Тем не менее звезда решила не скрывать изъянов своей внешности и выставила в аккаунт честный кадр.

А вам нравится, когда селебрити показывают себя натуральными?