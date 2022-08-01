«Прыгает кузнечиком!»: Навка обтянула крепкие бедра лосинами, устроив кардиотренировку на террасе

Татьяна Навка в свои 47 лет продолжает выступать на льду, правда, уже не на международных соревнования, большой спорт она давно оставила, а в мюзиклах.
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Для этого экс-жене Александра Жулина приходится поддерживать себя в форме. Добиться впечатляющих результатов Татьяне Навке помогают кардиотренировки. И для этого олимпийской чемпионке в танцах на льду совершенно не обязательно ходить в спортзал. Фигуристка тренируется дома на террасе. Для этого спортсменке нужен ее коврик для йоги и резиновый полушар для прыжков.
«Я могу — значит я делаю. Не откладывая на потом! Начинаем неделю бодро», — отметила Навка.
Так, фигуристка показала несколько действенных упражнений, прокачав бедра, икры и мышцы ног. В кадре олимпийская чемпионка позировала в лосинах в облипку, щегольнув рельефными крепкими ножками. Татьяна Навка пребывает в отличной спортивной форме.
«Так легко ей все дается!», «Прыгает кузнечиком!», «Ну какая умничка!», «так держать», «А кто-то на диване бублики жует!» — написали фолловеры.