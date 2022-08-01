«Прыгает кузнечиком!»: Навка обтянула крепкие бедра лосинами, устроив кардиотренировку на террасе

Татьяна Навка в свои 47 лет продолжает выступать на льду, правда, уже не на международных соревнования, большой спорт она давно оставила, а в мюзиклах.

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Для этого экс-жене Александра Жулина приходится поддерживать себя в форме. Добиться впечатляющих результатов Татьяне Навке помогают кардиотренировки. И для этого олимпийской чемпионке в танцах на льду совершенно не обязательно ходить в спортзал. Фигуристка тренируется дома на террасе. Для этого спортсменке нужен ее коврик для йоги и резиновый полушар для прыжков.