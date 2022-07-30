«Прямой эфир» с Андреем Малаховым больше не вернется в эфир

«Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» больше не будет выходить. Однако вместо него Андрей Малахов с начала осени будет выпускать новый проект под названием «Малахов».

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В настоящий момент уже снято несколько выпусков шоу. Окончательную идею проекта огласят в августе.

«Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», - рассказали kp.ru коллеги Андрея Малахова.

Известно, что в передаче будут обсуждать актуальные события, ярких героев, оказывать им помощь.