Прямо у морских волн: Агата Муцениеце отметилась на прогулке с подросшими детьми Павла Прилучного в Юрмале

Муцениеце извинилась перед учителями. Мия должна была пойти в 1 класс. Но пока они путешествуют по стране. На этот раз актриса привезла их в Юрмалу. Вместе с детьми она прогулялась по пляжу. Им пришлось облачиться в спортивные костюмы и куртки, так как осенняя погода оказалась прохладной. Агата наслаждается обществом дочки и сына.

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