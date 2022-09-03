Прямо у морских волн: Агата Муцениеце отметилась на прогулке с подросшими детьми Павла Прилучного в Юрмале

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что строила карьеру модели. Теперь в ее копилке десятки ярких ролей. А после развода с Павлом Прилучным она стала еще больше сниматься. При этом артистка растит двоих детей: Тимофея и Мию. В этом году она возила их в деревню на свою родину.
Примечательно, что в конце лета Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Их отношения развивались крайне стремительно, что стало сюрпризом для многих. Если ранее актер забирал детей с собой на море, то теперь он наслаждается медовым месяцем. А Агата решила продлить наследникам каникулы. 1 сентября она снова привезла их в Латвию.
Муцениеце извинилась перед учителями. Мия должна была пойти в 1 класс. Но пока они путешествуют по стране. На этот раз актриса привезла их в Юрмалу. Вместе с детьми она прогулялась по пляжу. Им пришлось облачиться в спортивные костюмы и куртки, так как осенняя погода оказалась прохладной. Агата наслаждается обществом дочки и сына.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, что артистка проводит время с детьми. Многие отметили, что она хорошая мама. «Как-то раз по дороге с облаками три котика вышли погулять», «Какая вы молодец», «Лето пролетело, деткам в школу- начинается трудовая жизнь», «Агата, вы лучшая», «Какие эмоции вы им дарите», — стали писать подписчики.
Напомним, что Прилучный не хотел иметь больше детей, но с появлением молодой жены у него снова возникло желание стать папой.