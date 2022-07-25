Прямо с грядки и Аллочке в салат? Галкин показал огурчики и помидоры, которыми потчует Примадонну

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой уже почти полгода не были в России. Их замок в деревне Грязь пустует.

И наверняка не посажен огород, который так любил показывать поклонникам Максим Галкин. Шоумен гордился тем, что выращивает на грядках овощи вместе с детьми. Но свою страсть к взращиванию зелени Максим Галкин удовлетворяет и в Юрмале.

В микроблоге он показал теплицы на участке особняка, в которых растет все, из чего можно делать салат и не только.