Прямо с грядки и Аллочке в салат? Галкин показал огурчики и помидоры, которыми потчует Примадонну

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой уже почти полгода не были в России. Их замок в деревне Грязь пустует.
И наверняка не посажен огород, который так любил показывать поклонникам Максим Галкин. Шоумен гордился тем, что выращивает на грядках овощи вместе с детьми. Но свою страсть к взращиванию зелени Максим Галкин удовлетворяет и в Юрмале.
В микроблоге он показал теплицы на участке особняка, в которых растет все, из чего можно делать салат и не только.
«У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой. Прямо захотелось даже сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо. Кстати!» — рассказал и показал Максим Галкин.
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Поклонники тут же предположили, что Алла Пугачева нарезает себе в салат огурцы и помидоры, собранные именно на этих грядках.