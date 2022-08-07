Прямиком из Израиля: брат Максима Галкина незаметно вернулся в Россию

Брат Максима Галкина Дмитрий незаметно вернулся в Россию. Звездный родственник уже много лет живет в Израиле, но накануне был замечен на родных просторах. На это обратил внимание шоумен Отар Кушанашвили.

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Журналисту доподлинно известно, каким Дмитрий вернулся в Россию. По словам репортера, с его лица не сходила улыбка, сам он выглядел подтянутым, поджарым и доброжелательным.

«Вот как живут люди... Его брат не собирается возвращаться, зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда», — высказался Кушанашвили в своем ютуб-шоу «Каково?!»

Отметим, что в последнее время между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой есть ряд разногласий. Одно из них касается их возвращения в Россию. В то время как Примадонна обещает фанатам, что прилетит на родину, юморист дает понять, что возвращаться не намерен.