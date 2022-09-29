«Прям волшебство»: беременная Ольга Орлова в льняном платье с вышивкой скрыла округлившийся живот на курорте

На этот раз Ольга решила запечатлеться в струящемся льняном платье макси с вышивкой. Наряд с поясом скрыл ее живот. Она позировала на пляже. Поклонники снова удивились, так как у артистки уже немаленький срок, поэтому даже в таком наряде живот должен выпирать.

«Самый популярный вопрос в директ: мальчик или девочка? Как думаете, кто живет у меня внутри?» — спросила она.

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