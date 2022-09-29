«Прям волшебство»: беременная Ольга Орлова в льняном платье с вышивкой скрыла округлившийся живот на курорте

Ольга Орлова уже давно покинула группу «Блестящие». Теперь она является одной из ведущих проекта «Дом-2». Артистка живет в просторном доме с собаками, которым дала уют и любовь. А вот о личной жизни она долго умалчивала. Экс-певица в прошлом году вышла замуж за бизнесмена Валерия. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.
Недавно Орлова уехала отдыхать в Турцию. Она раскрыла радостную новость: телеведущая ждет ребенка от возлюбленного. На пляже она демонстрирует округлившийся живот. Поклонники были так удивлены, что даже заподозрили 44-летнюю артистку в обмане. Однако Ольга хвастается преобразившейся фигурой.
На этот раз Ольга решила запечатлеться в струящемся льняном платье макси с вышивкой. Наряд с поясом скрыл ее живот. Она позировала на пляже. Поклонники снова удивились, так как у артистки уже немаленький срок, поэтому даже в таком наряде живот должен выпирать.
«Самый популярный вопрос в директ: мальчик или девочка? Как думаете, кто живет у меня внутри?» — спросила она.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Многие надеются, что звезда ждет дочку. Напомним, что у нее есть взрослый сын Артем от первого брака.
«Мне кажется, мальчик! Оленька, вы прекрасны», «Опять живот исчез! Ну магия», «Дочка должна быть у такой красотки», «Платье крутое», «Прям волшебство! Живот где?», «Сияешь прям! Синее платье — мальчик?» — стали писать подписчики.