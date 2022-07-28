Пройдет в узком кругу: Саша Стоун раскрыл детали свадьбы с Валей Карнавал

Поклонники Вали Карнавал и Саши Стоуна с нетерпением ждут, когда же блогеры официально свяжут себя узами брака.

Из-за того, что после помолвки звезд прошло несколько месяцев, а свадьбу они так и не анонсировали, некоторые начали подозревать их в фиктивных отношениях.

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Сам Стоун заверил, что торжество обязательно состоится. По его словам, сейчас они с возлюбленной выбирают точную дату и обсуждают остальные детали церемонии.

«Пока что в процессе подборки локаций, места и так далее. Хотим, чтобы свадьба прошла в узком кругу и не было столько камер», — рассказал Саша порталу «А теперь внимание!».

Напомним, сейчас Стоун и Карнавал живут в разных городах. Блогер, который недавно вернулся из Африки, находится в Москве, а его избранница снимается в сериале в Геленджике.