«Проветривала себе что-то»: журналист Шахназаров прошелся по Лободе, задравшей ногу на сцене в Риге

Певица Светлана Лобода сбежала из нашей страны минувшей весной, чтобы занять противоположную сторону. Артистка несколько месяцев не выступала, но решила возобновить карьеру и первым делом отправилась за океан, чтобы дать концерт в Штатах. Сейчас она вернулась в Латвию, где живет уже несколько недель, и накануне выступила в Риге.

Кадры с ее концерта в Риге быстро разлетелись по Сети. Оценил их журналист Михаил Шахназаров. Он резюмировал, что большим шоу это едва ли можно считать. Поскольку заметил несколько моментов.

«В «Риге в порту Лобода выступала. Проветривала себе что-то, показала свои эти. Три с половиной человека пришло на Лободу», - констатировал журналист в своем шоу "Шах и мат".

Лобода действительно сильно задирала ноги. Своей растяжкой она очень гордится и старается регулярно ее демонстрировать публике.