Проветривается: оскорбившая россиян Нетребко задрала юбку во время прогулки

После того, как Анна Нетребко публично отвернулась от России, предпочтя прелести европейской жизни, она уже не раз успела угодить в скандал. Громче всего прогремело ее оскорбление россиян, которых вместе с мужем она назвала долбоящерами. Но многие ей простили это, так как продолжают восхищаться талантом артистки и с придыханием следить за ее творчеством и передвижениями.

А сейчас Нетребко в отпуске. Она завершила гастроли по Италии и улетела отдыхать в Турцию, ставшую одним из любимых курортов артистки. И во время очередной прогулки по окрестностям, нарядившись в мини-платье, начала позировать для фото. В какой-то момент певица разошлась и начала задирать юбку. Зачем 50-летней звезде это понадобилось, никто не знает. Возможно, ей стало слишком жарко, и так она решила проветриться.