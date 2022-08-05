«Проверят остальных?»: Поплавская внесла предложения по проверке Урганта, Галкина и Хаматовой

После того, как информация о продаже имущества сбежавшими из страны Чулпан Хаматовой, Максима Галкина и Ивана Урганта была предана огласке, депутат Госдумы Иван Сухарев проявил бдительность и обратился в прокуратуру. Слуга народа решил проверить перечисленных звезд на уплату налогов.

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Актриса Яна Поплавская отреагировала на эту инициативу. Она поразмышляла у себя в микроблоге, почему бы не сделать подобные проверки обязательными для всех.