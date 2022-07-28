Проверка начнется 30 июля: водителей будут лишать прав за определенное содержимое подлокотника

Сотрудники ГИБДД будут проверять все автомобили.
Автомобили

Фото: Global Look Press

Уже с 30 июля сотрудники Госавтоинспекции начнут тщательно проверять каждую машину. В первую очередь инспекторы будут изучать содержимое автомобиля, в частности, подлокотника.

По мнению экспертов, именно в подлокотниках чаще всего прячут бутылки те, кто злоупотребляет алкоголем за рулем. В случае если тара будет найдена, то водителя отправят на освидетельствование. А если в его крови обнаружат алкоголь, то лишат прав.  

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Если же тара будет найдена, а водитель будет уверять, что не пил алкоголь и откажется проходить экспертизу, то его тоже лишат прав. Срок лишения составит до двух лет, также придется заплатить штраф 30 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

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