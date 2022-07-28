Проверка начнется 30 июля: водителей будут лишать прав за определенное содержимое подлокотника

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Если же тара будет найдена, а водитель будет уверять, что не пил алкоголь и откажется проходить экспертизу, то его тоже лишат прав. Срок лишения составит до двух лет, также придется заплатить штраф 30 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.