«Провели ночь любви»: на «Доме-2» заговорили о примирении Тиграна Салибекова и Юлии Белой

Судя по всему, участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая находятся на пути к примирению после размолвки.
После свадьбы Жени Ромашова и Насти Бигриной знатока проекта Антона Беккужева поклонники спросили, чье торжество на реалити-шоу следующее, и тот предположил, что на очереди Тигран Салибеков и Юлия Белая.
По версии Антона, пара близка к воссоединению после ссоры.
«Ходят слухи, что Тигран и Юлия провели сегодня ночь любви. Если ребята помирятся, то вспомните — свадьбу они обещали в октябре», — написал в микроблоге Антон Беккужев.
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Напомним, на днях на проекте было заявлено о создании новой пары — Юлия Белая и Антон Санников. Но как видно, это союз был очень скоротечным. Юлия предпочла вернуться к Тиграну.