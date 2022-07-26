«Провели ночь любви»: на «Доме-2» заговорили о примирении Тиграна Салибекова и Юлии Белой

Судя по всему, участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая находятся на пути к примирению после размолвки.

После свадьбы Жени Ромашова и Насти Бигриной знатока проекта Антона Беккужева поклонники спросили, чье торжество на реалити-шоу следующее, и тот предположил, что на очереди Тигран Салибеков и Юлия Белая.

По версии Антона, пара близка к воссоединению после ссоры.