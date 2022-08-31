«Провалился в преисподнюю»: Шахназаров назвал Горбачева чудовищем

По словам Шахназарова, Горбачев — провалился в преисподнюю. «Чулпан Хаматова сейчас в трауре. Херманис приспустил флаги на своем театре. Постановочку, может, новую забацаете. А как там дела в Театре наций. Нашли актрису на роль Раисы Максимовны? На самом деле это был на редкость посредственный человек. Об этом говорил его жизненный путь и деяния. Он был косноязычен. Он говорил то, чего не мог понять сам. Он хотел разрушить Россию. Оказался в итоге варваром», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.