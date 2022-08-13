«Противно абсолютно»: Долина раскритиковала европейцев за размеренную жизнь

Певица Лариса Долина во время пресс-конференции на радиостанции «Русский Хит» нелестно отозвалась об европейцах за их размеренный и неторопливый образ жизни.
«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно».
Как отметила Долина, ей ближе московская жизнь с вечной суетой. По словам исполнительницы, себя она считает «бегущим человеком», поэтому давно привыкла к постоянной суете вокруг.
Напомним, что Лариса Долина - советская и российская эстрадная певица, актриса. Она народная артистка Российской Федерации. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».