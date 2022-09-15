«Против ли девушка? Она не против»: Смолов рассказал о походах по стриптиз-барам

По словам футболиста, никакой ревности у любимой из-за этого нет.
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Global Look Press

Футболист Федор Смолов в шоу Насти Ивлеевой «AgentShow 3.0» признался, что посещает стриптиз-клубы. Последний раз он был в таком заведении в июне.

«Против ли девушка? Она не против. Мы вместе там были. Иногда без нее хожу. Есть ли ревность? К кому? К той, что на шесте вертится? Нет. Она понимает, как я там время провожу».

Как отметил Смолов, выходные дни у него, как правило, на неделе. Все заведения в будни закрыты, кроме стриптиз-клубов.

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Напомним, что Федор Смолов встречается с внучкой первого президента России Бориса Ельцина – Марией Юмашевой. Их первые общие снимки появились в 2019 году, когда девушке было всего 17 лет.

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