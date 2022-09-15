«Против ли девушка? Она не против»: Смолов рассказал о походах по стриптиз-барам

Как отметил Смолов, выходные дни у него, как правило, на неделе. Все заведения в будни закрыты, кроме стриптиз-клубов.

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Напомним, что Федор Смолов встречается с внучкой первого президента России Бориса Ельцина – Марией Юмашевой. Их первые общие снимки появились в 2019 году, когда девушке было всего 17 лет.