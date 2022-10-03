Против Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело за фейки о власти

Против журналистки Ксении Собчак в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело за фейки.

Полиция, усмотревшая в действиях журналистки распространение лживой информации об органах власти, направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела.

Речь идет о фейке о государственном финансировании фестивалей, прозвучавшем в одном из интервью на Youtube-канале Ксении Собчак.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», — сказал источник в правоохранительных органах.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него, следователи должны принять в течение месяца.

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По материалам ТАСС.