Протеже покойного Градского впервые показала фото с новорожденным сыном

На личной страничке микроблога Дина Гарипова поделилась первым фото с новорожденным сыном. Имя малыша его звездная мама пока держит в тайне. Протеже покойного Александра Градского делилась и некоторыми подробностями о сынишке, назвав его вес и рост.

Дина родила мальчика 19 июня. Его вес 3220 г, а рост — 51 см. Новоиспеченная мамочка не может налюбоваться на свою малютку. Сына певица не спускает с рук.

Для артистки эта беременность стала первой. Гарипова только-только привыкает к роли мамы.