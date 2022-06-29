Протеже покойного Градского впервые показала фото с новорожденным сыном

На личной страничке микроблога Дина Гарипова поделилась первым фото с новорожденным сыном. Имя малыша его звездная мама пока держит в тайне. Протеже покойного Александра Градского делилась и некоторыми подробностями о сынишке, назвав его вес и рост.
Дина родила мальчика 19 июня. Его вес 3220 г, а рост — 51 см. Новоиспеченная мамочка не может налюбоваться на свою малютку. Сына певица не спускает с рук.
Для артистки эта беременность стала первой. Гарипова только-только привыкает к роли мамы.
«19.06.2022 родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания», — отметила Дина.
Дина Гарипова с сыном. Фото: личный архив
«Уже несколько дней мы дома, спасибо за поздравления», — добавила певица.
Эта радостная новость вызвала восторг и у телеведущей Екатерины Стриженовой. Она одна из первых поздравила молодую мамочку с рождением сына.
«Дина, от души поздравляю тебя! Здоровья малышу, счастья вашей семье», — отметила Стриженова.
«Диночка! Дорогая, поздравляю! Здоровья и счастья маме и малышу!» — вторит теледиве Анита Цой.
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