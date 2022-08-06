Простым смертным такое не светит: Стеша Маликова отправилась на шопинг в Нью-Йорке

Шопинг за границей давно стал привилегией избранных. И модные наследницы состоятельных родителей вроде Стеши Маликовой не отказывают себе в удовольствии слетать в другие страны даже сейчас, когда полеты за границу из России весьма проблематичны. Стефания улетела в Нью-Йорк, откуда вышла на связь с подписчиками, чтобы похвастаться, как гуляет по Манхэттену и посещает бутики.

«Заметила одну интересную особенность в Нью-Йорке, которая удивила. В магазинах миддл-ап ассортимент очень необычный. Ни одного элегантного платья, только хорошо сидящие джинсы (редкость), толстовки и спортивная одежда», - рассказала модница.

Маликова прогулялась по Пятой авеню, где прошлась по магазинам и запечатлела себя в примерочных. Свой модный улов девушка тоже показала – это базовые вещи брендов, которые продаются только в США.