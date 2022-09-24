Простым людям и не снилось: сколько получит Полина Гагарина за выступление в Новосибирске

Певица Полина Гагарина стала приглашенной звездой на праздновании 85-летия Новосибирской области. Мероприятия проходят с 22 по 24 сентября, и артистка в заключительный день споет для жителей и гостей региона в столице Сибири.

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Журналистов заинтересовало, во сколько бюджету области обойдется выступление Гагариной. И выяснилось благодаря сайту госзакупок, что артистка получит гонорар в размере 7 млн рублей. Еще 1,9 млн рублей – это обеспечение райдера звезды, то есть удовлетворение ее нужд во время пребывания в городе, сообщает сайт СибФМ.

Таким образом, сумма получается более чем внушительная – почти 10 млн рублей. К слову, простым сибирякам понадобится 20 лет, чтобы заработать такие деньги – при средней зарплате в 45 тыс рублей в Новосибирске.