Простые радости: Подольская запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова в домашней обстановке

Певица после светских вечеров и концертов оказалась дома. Она посвятила время сыновьям.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она не скрывает, что быть певицей хотела с юных лет и смогла добиться славы. Примечательно, что артистка не скрывала, что не стала популярнее мужа Владимира Преснякова, но она и не стремилась к этому. Звезда успевает совмещать карьеру и материнские обязанности. 

В последнее время у Натальи особенно много хлопот. Она растит семилетнего сына Артемия и годовалого Ивана. Старший недавно впервые пошел в школу. А также с началом осени у певицы стало больше концертов. На днях она также посетила премию «Мама года», где получила одну из наград. 

В соцсети Подольская выложила видео, на котором запечатлена дома с детьми. Она был без укладки и макияжа в розовых брюках и футболке. Певица сидела на пол и усадила младшего сына на коленки. Он вслед за мамой хлопал в ладошки. Рядом был и старший наследник, который играл с роботом-пылесосом. 

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что иван подрос и стала еще больше похож на папу. Другие похвалили Наталью, которая всегда находит время на детей. Хотя она не скрывает, что также пользуется услугами няни. 

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