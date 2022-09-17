Простые радости: Подольская запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова в домашней обстановке

Наталья Подольская является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она не скрывает, что быть певицей хотела с юных лет и смогла добиться славы. Примечательно, что артистка не скрывала, что не стала популярнее мужа Владимира Преснякова, но она и не стремилась к этому. Звезда успевает совмещать карьеру и материнские обязанности.
В последнее время у Натальи особенно много хлопот. Она растит семилетнего сына Артемия и годовалого Ивана. Старший недавно впервые пошел в школу. А также с началом осени у певицы стало больше концертов. На днях она также посетила премию «Мама года», где получила одну из наград.
В соцсети Подольская выложила видео, на котором запечатлена дома с детьми. Она был без укладки и макияжа в розовых брюках и футболке. Певица сидела на пол и усадила младшего сына на коленки. Он вслед за мамой хлопал в ладошки. Рядом был и старший наследник, который играл с роботом-пылесосом.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что иван подрос и стала еще больше похож на папу. Другие похвалили Наталью, которая всегда находит время на детей. Хотя она не скрывает, что также пользуется услугами няни.