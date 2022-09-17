Простые радости: Подольская запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова в домашней обстановке

Наталья Подольская является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она не скрывает, что быть певицей хотела с юных лет и смогла добиться славы. Примечательно, что артистка не скрывала, что не стала популярнее мужа Владимира Преснякова, но она и не стремилась к этому. Звезда успевает совмещать карьеру и материнские обязанности.