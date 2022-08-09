Просторные комнаты, панорамные окна: Курбан Омаров показал свою новую квартиру с интерьером в стиле хайтек

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров готовится к новоселью. В его квартире, которую он купил после расставания со звездной женой, все готово для комфортного проживания.

Сделан дизайнерский ремонт, куплена техника и мебель.

«У меня сегодня переезд в свою берлогу», — сообщил Курбан Омаров в микроблоге.

В микроблоге Курбан Омаров показал, как выглядит гостиная в его жилище.