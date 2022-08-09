Просторные комнаты, панорамные окна: Курбан Омаров показал свою новую квартиру с интерьером в стиле хайтек

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров готовится к новоселью. В его квартире, которую он купил после расставания со звездной женой, все готово для комфортного проживания.
Сделан дизайнерский ремонт, куплена техника и мебель.
«У меня сегодня переезд в свою берлогу», — сообщил Курбан Омаров в микроблоге.
В микроблоге Курбан Омаров показал, как выглядит гостиная в его жилище.
Комната довольно просторная, с подвесным потолком и светильниками по периметру в стиле хайтек. Огромные панорамные окна и много воздуха. Создается ощущение простора и открытого пространства.
Квартира Курбана Омарова. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Стоит добавить, что во время переезда Курбану Омарову помогает его бывшая жена, мать сына Омара Алла Воденко. Экс-возлюбленные очень дружны.