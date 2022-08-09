«Просто восторг»: Бородина нарядила дочек в стильные платья, мини-юбки и жакеты для школы

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», где работает уже больше 15 лет. Ксения не скрывает, что смогла разбогатеть и теперь ни в чем себе не отказывает.

Она часто веселится с подругами, покупает люксовые наряды и путешествует. Только этим летом она успела посетить Италию, Турцию и провести время в Сочи.