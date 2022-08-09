«Просто восторг»: Бородина нарядила дочек в стильные платья, мини-юбки и жакеты для школы

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2», где работает уже больше 15 лет. Ксения не скрывает, что смогла разбогатеть и теперь ни в чем себе не отказывает.
Она часто веселится с подругами, покупает люксовые наряды и путешествует. Только этим летом она успела посетить Италию, Турцию и провести время в Сочи.
На днях Ксения отдохнула за городом. Она провела время в усадьбе, где почувствовала себя боярыней, а также телеведущая покаталась на яхте по реке.
Однако скоро она отведет старшую дочку Марусю в школу, а ее младшая дочка Теона пойдет в подготовительный класс. Поэтому звезда решила заранее обновить им гардероб.
На новых фото девочки примерили стильные платья в стиле бэби-долл с широкими воротниками «Клодин». Также у Маруси теперь есть серый бомбер и юбка-шорты, а у ее сестры жакет и брюки клеш с разрезами. Юные модели позировали перед мамой в обновках. К слову, 1 сентября они отправятся в престижную гимназию.
Маруся и Теона. Фото: соцсети звезды
«Как говорится, готов сани летом. Решила не дожидаться давки в конце августа, мы с девчонками уже начали закупку к новому школьному сезону.
Взяла рубашки, брюки, мягкий пиджак, юбка-шорты в школу, платья девчонкам с шикарными воротниками, все из школьной коллекции.
Безумно понравилось качество и материал, все натуральное и комфортное. А легинсы с разрезами, свитшот – просто восторг, они как из взрослой моды!
Модели базовые, лаконичные без принтов и страз поэтому все сочетаются между собой. Это классная фишка бренда, гардероб-конструктор, которая заметно упрощает жизнь родителей», – рассказала Ксения.
Маруся и Теона. Фото: соцсети звезды