Просто вау! Мокрая Андреева появилась в купальнике на берегу моря

Екатерина Андреева удивляет поклонников своим подтянутым видом и очарованием. Телеведущая системно занимается йогой и другими практиками для поддержания физической формы и силы духа.

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Кроме того, звезда Первого канала активно путешествует, одинаково симпатизируя и Северу, и Югу. На сей раз Екатерина Андреева все-таки отправилась к теплому морю.

Ее появление на побережье с мокрыми волосами в купальнике со шнуровкой вызвало ажиотаж у поклонников.

Фолловеры были в восторге от ее красоты и моложавости. Многие почитатели Андреевой заметили, что с распущенными волосами она выглядит словно на 10 младше.