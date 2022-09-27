«Просто уничтожил его»: брат Моисеева обвинил Гороха в его внезапной смерти без свидетелей

Родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, заявил КП, что считает виновным в смерти артиста Сергея Гороха, арт-директора.

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Он, к слову, по какой-то причине сообщил трагическую новость в первую очередь журналистам, а не самому близкому родственнику певца и танцора, что немало удивило брата Моисеева.

«Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты. Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были еще какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре», — рассказал журналистам брат Моисеева.

Отметим, что в общей сложности Борис Моисеев пережил три инсульта. По словам Толкача, Горох якобы не давал ему видеться с братом. Он считает подозрительным и тот факт, что Борис переписал свою дорогую квартиру именно на директора по договору пожизненной ренты. Теперь жилье перешло в распоряжение Гороха.