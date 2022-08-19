«Просто так театр оппозиционеры не возглавляют»: Гордон назвала Собчак и Богомолова махинаторами

Как отметила Гордон, она считает возможным относиться сатирически к людям с двойными стандартами. «Разоблачать Ксюшу одно удовольствие, потому что она все время привирает», — заявила Екатерина Гордон.

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Напомним, что Константин Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной. При этом он постоянно подвергается давлению со стороны патриотов, которые не понимают, почему опального режиссера не убирают с высокого поста.