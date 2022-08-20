«Просто так сложилось»: как Шатунов на пике популярности ушел из «Ласкового мая»

Солисту «Ласкового мая» торжественно вручили паспорт. Шатунов почти сразу же объявил Разину, что уходит из группы. Изменить его решение не смогли ни обещания огромных денег, ни слава, ни даже угрозы.

«Так получилось, что в подростковом возрасте я стал очень популярным. Но я этого не хотел. Я об этом не мечтал. Просто так сложилось», - отмечал позже в интервью Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.