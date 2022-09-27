«Просто страхолюдина без голоса»: Данко высмеял Лободу

Недавно стало известно, что Светлана Лобода возобновила концертную деятельность. Правда, не в России, а в Европе.

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По мнению Данко (Александра Фадеева), карьера экс-солистки «ВИА Гры» за границей быстро сойдет на нет из-за отсутствия публики. Об этом артист рассказал в беседе с порталом Teleprogramma.pro.