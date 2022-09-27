«Просто страхолюдина без голоса»: Данко высмеял Лободу

Певец не верит, что экс-солистке «ВИА Гры» удастся прославиться на Западе.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что Светлана Лобода возобновила концертную деятельность. Правда, не в России, а в Европе. 

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По мнению Данко (Александра Фадеева), карьера экс-солистки «ВИА Гры» за границей быстро сойдет на нет из-за отсутствия публики. Об этом артист рассказал в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«На Западе у нас есть русскоязычные диаспоры, она можем немножко поездить, но наш ресурс ее поднял», — высказался музыкант.

Данко отметил, что Лобода не сможет успешно выступать в Европе, поскольку не обладает необходимыми для этого талантами. 

«Она сама по себе просто страхолюдина, без голоса, без таланта, без ничего. На Западе каждый артист — личность. Он сам по себе професиионал, чего-то стоит. Любого артиста возьмите, он уникален. Поэтому, я уверен, никаких успехов на Западе у нее быть не может», — заявил певец.

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