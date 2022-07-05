«Он просто собственник»: Костенко пожаловалась на Тарасова

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко женаты четвертый год. Пара трижды стала родителями, обзаведясь двумя дочками сыном, причем, малышу всего восемь месяцев. Но наличие большой семьи и вечно занятая бытом и детьми жена не стали гарантией мужского спокойствия спортсмена.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Анастасия Костенко пожаловалась подписчикам, что муж ревнует. Попуталась его оправдать, привела его же аргументы в защиту перед публикой. Но дала понять, что уже неоднократно сталкивалась с проявлениями ревности. «Говорит, что не ревнует, он просто собственник. Но, да», - пожаловалась Костенко в беседе с подписчиками в Сети.

Смотрите также