«Просто сломал»: Миро — об Анисиной после откровений Джигурды

Никита Джигурда в программе «Легенда» на канале RTVI заявил, что иногда по году не общается со своей женой Мариной Анисиной, а сыновьями по большому счету вообще не интересуется.

Дескать, у мальчиков есть его номер телефона, могут позвонить ему в любой момент, но сам он этого делать не будет, поскольку лишен отцовских чувств.

Кроме того, Джигурда похвастался, что его супруга не реагирует на его заигрывания с другими женщинами, он только тискает их немного, но дальше не идет. И олимпийскую чемпионку это якобы устраивает.

Блогер Лена Миро пришла в ужас от этих откровений артиста, она считает, что женщина должна дойти до крайности, чтобы это терпеть.

«Сломал. Джигурда Марину, как мне кажется, просто сломал, и она это зачем-то допустила.

Мы, женщины, нежнее в массе своей мужчин. Прогнуть нас и сломать легче. Особенно если почва под ногами утеряна, что, подозреваю, и случилось в какой-то момент с Анисиной.

Уйдя из спорта, она не нашла себя и попала в лапы Джигурде, в сторону которого в другой период своей жизни даже не плюнула бы. Но тут вляпалась, затянуло. Вряд ли уже выкарабкается», — написала Миро в ЖЖ.