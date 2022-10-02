«Просто слезы из глаз»: Кудрявцева повеселилась вместе с народом над новостью о метеорите

Днем, 2 октября популярная телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на новость о том, что обсерватории якобы зафиксировали крупный астероид, который идет на сближение с Землей.

«Я давно так не смеялась. У меня просто слезы из глаз. Все же комментарии читать иногда лучше самого заявления», - написала звезда в Telegram.

А затем она начала прямо в своем канале публиковать самые лучшие, по ее мнению, комментарии российских пользователей интернета. И вот что понравилось Кудрявцевой:

А в ноябре еще один всемирный потоп, потом восстание машин и инопланетное вторжение. Чего еще в этом году ждать?

2022 – «мой любимый год».

Астероид чей? Тоже российский?!

Отлично. Тебя-то нам и не хватало.

Оставьте его на Новый год.

А что если конец света все-таки наступил в 2012-м, и мы сейчас просто все в аду?

С каждым годом сложность выживания удваивается.

Ну вот и все проблемы сразу решены.

Вон, даже инопланетянцы хотят в состав России вступить! Целыми регионами отделяются от Марсов, Венер, Плутонов и Сатурнов и летят к нам - к Матушке России!

Жириновский об этом ничего не говорил...

Брюс Уиллис старый, у него деменция. Есть еще варианты спасения у америкосов?!

Пойду накрашусь. Надо принять это достойно.

Самая спокойная новость за последнее время.

Сахар и гречку закупать, или не пригодится?

Реально полегче стало после этой новости.

Слава Богу, а то я боялась, что все от «ковида» помрем. Надеюсь, астероиду не помешают долететь до нашего дурдома.

Мне осталось 17 лет платить ипотеку... Поэтому астероид точно мимо России пролетит.

«Я люблю вас, русские! Я давно так не смеялась!» - добавила Кудрявцева, опубликовавшая от своего имени более полусотни шуток.

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