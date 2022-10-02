«Просто слезы из глаз»: Кудрявцева повеселилась вместе с народом над новостью о метеорите

Днем, 2 октября популярная телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на новость о том, что обсерватории якобы зафиксировали крупный астероид, который идет на сближение с Землей.
«Я давно так не смеялась. У меня просто слезы из глаз. Все же комментарии читать иногда лучше самого заявления», - написала звезда в Telegram.
А затем она начала прямо в своем канале публиковать самые лучшие, по ее мнению, комментарии российских пользователей интернета. И вот что понравилось Кудрявцевой:
- А в ноябре еще один всемирный потоп, потом восстание машин и инопланетное вторжение. Чего еще в этом году ждать?
- 2022 – «мой любимый год».
- Астероид чей? Тоже российский?!
- Отлично. Тебя-то нам и не хватало.
- Оставьте его на Новый год.
- А что если конец света все-таки наступил в 2012-м, и мы сейчас просто все в аду?
- С каждым годом сложность выживания удваивается.
- Ну вот и все проблемы сразу решены.
- Вон, даже инопланетянцы хотят в состав России вступить! Целыми регионами отделяются от Марсов, Венер, Плутонов и Сатурнов и летят к нам - к Матушке России!
- Жириновский об этом ничего не говорил...
- Брюс Уиллис старый, у него деменция. Есть еще варианты спасения у америкосов?!
- Пойду накрашусь. Надо принять это достойно.
- Самая спокойная новость за последнее время.
- Сахар и гречку закупать, или не пригодится?
- Реально полегче стало после этой новости.
- Слава Богу, а то я боялась, что все от «ковида» помрем. Надеюсь, астероиду не помешают долететь до нашего дурдома.
- Мне осталось 17 лет платить ипотеку... Поэтому астероид точно мимо России пролетит.
«Я люблю вас, русские! Я давно так не смеялась!» - добавила Кудрявцева, опубликовавшая от своего имени более полусотни шуток.
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