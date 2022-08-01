«Просто сходили с ума!»: как Шатунова в 90-е годы боготворили в Польше

Главными хитами в этой стране были «Белые розы» и «Розовый вечер».
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Владимир Веленгурин / КП

О феномене популярности Юрия Шатунова в Польше в 90-е годы рассказал Павел Садков, зам. главного редактора «Комсомольской правды» на YouTube-канале газеты.

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«В начале 90-х я был в Польше, работал помощником учителя русского языка в пионерлагере. Нас повели на дискотеку. И в Польше вся дискотека просто умирала от «Ласкового мая». «Белые розы» и «Розовый вечер» — по этим двум песням поляки просто сходили с ума», — вспомнил журналист.

Он считает, что песни Шатунова одинаково воздействовали на россиян и поляков за счет сочетания беззащитности и одновременно крутости музыканта.

Телевизионный эксперт Антон Беккужев также предположил, что смазливая внешность Шатунова тоже сыграла свою роль.

Источник: YouTube-канал «Комсомольская правда».

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