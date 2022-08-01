«Просто сходили с ума!»: как Шатунова в 90-е годы боготворили в Польше

Он считает, что песни Шатунова одинаково воздействовали на россиян и поляков за счет сочетания беззащитности и одновременно крутости музыканта.

Телевизионный эксперт Антон Беккужев также предположил, что смазливая внешность Шатунова тоже сыграла свою роль.

Источник: YouTube-канал «Комсомольская правда».