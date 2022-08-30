«Просто шутка»: представитель Валерия Меладзе назвал розыгрышем скандальные заявления певца

Многие звезды не поддержали событий февраля, о которых объявил Владимир Путин, и поспешили покинуть страну. Среди сбежавших оказался и Валерий Меладзе – музыкант осудил происходящее, а позже и вовсе объявил, что покидает шоу-бизнес.

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Однако, Меладзе-младшего после этих скандальных заявлений не раз видели выступающим в Москве. И накануне его менеджер Георгий Симонян назвал розыгрышем поведение своего шефа.

«Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», - объяснил сайту URA.RU представитель Меладзе поведение певца.

К слову, вернуться захотела и другая звезда – актриса Ингеборга Дапкунайте. Она поразмыслила над тем, что мир меняется, и уже пожалела, что оставила жизнь в Москве.