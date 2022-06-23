«Просто шок! Ушел Юра...»: Басков вне себя от новости о смерти 48-летнего Шатунова

23 июня стало известно о смерти Юрия Шатунова. Ему было всего 48 лет. Узнав эту трагическую новость, Николай Басков опубликовал пост в своем Telegram-канале, дав понять, что он не может прийти в себя от такого известия.

«Просто шок! Ушел Юра Шатунов! Наше детство, юность и зрелость», — сетует Николай Басков.

Ранее стало известно, что певец скончался от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице. Близкие артиста пока еще не дали комментариев. Также уточняется, что этой ночью к певцу на вызов прибыла бригада скорой помощи.

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