Просто счастлива: Нетребко в пышном платье Carolina Herrera пустилась в пляс босиком на сцене в Тель-Авиве

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она не скрывает, что привыкла к регулярным гастролям. Однако в этом году артистка стала реже выступать, так как некоторые театры перестали с ней работать. Но она возобновила выступления уже летом. А недавно звезда отметилась в Венгрии.
Этой осенью Анна отметила 51-летие в дома в Вене. А потом она отправилась в Израиль вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Первые несколько дней певица предпочла посвятить прогулкам. Она каждый раз представала в ярких нарядах. Оперная дива выбирала платья свободного кроя, платки и чалму.
А 2 сентября Анна выступила в Тель-Авиве. Она спела с мужем на сцене. Артистка сменила несколько нарядов. Она предстала в пышном платье в цветочек Carolina Herrera. Оперная дива накинула на плечи алую накидку. Нетребко в какой-то момент скинула туфли. Она пустилась в пляс прямо на сцене. Звезда восхитила публику.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали Анну комплиментами. Многие отметили, что она словно сияет.
«Какая вы красивая», «Ох, сколько обаяния», «Крутая», «Счастливая, просто светитесь», «До чего вам идет все это», «Наша бесподобная королева», «Как вы легко вживаетесь в образ! Как это бесподобно выглядит», — прокомментировали кадры подписчики.