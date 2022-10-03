Просто счастлива: Нетребко в пышном платье Carolina Herrera пустилась в пляс босиком на сцене в Тель-Авиве

А 2 сентября Анна выступила в Тель-Авиве. Она спела с мужем на сцене. Артистка сменила несколько нарядов. Она предстала в пышном платье в цветочек Carolina Herrera. Оперная дива накинула на плечи алую накидку. Нетребко в какой-то момент скинула туфли. Она пустилась в пляс прямо на сцене. Звезда восхитила публику.

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