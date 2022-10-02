Просто роскошно, но ему не хватало: какую пенсию получал Борис Моисеев

Последние годы жизни Бориса Моисеева многие называют нищенскими, однако о таких доходах многие россияне могут просто мечтать.

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Но привыкшему к роскоши артисту не хватало этих денег, поэтому ему помогали различные спонсоры вроде Аллы Пугачевой и Нелли Кобзон.

Как пишет КП, Борис Моиссев получал вполне достойную пенсию - 85 тысяч рублей в месяц. Плюс ко всему, ему полагался гонорар за его песни и танцевальные композиции, которые по-прежнему вполне востребованы. За год за них набегало до 10 миллионов рублей, сообщает издание.