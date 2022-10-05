Просто пушка! Самойлова покрутила гром-бедрами в розовых стрингах

Оксана Самойлова и Джиган живут в роскошном доме, расположенном в Agalarov Estate. В числе прочего особняк площадью 1745 квадратных метров имеет собственный просторный бассейн.

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Модель частенько устраивает себе сеансы плавания. Для одного из них она нарядилась в розово-сиреневое бикини с плавками-стрингами. Оксана покрутилась перед камерой, со всех сторон показав точеную фигуру.