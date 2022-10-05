Просто пушка! Самойлова покрутила гром-бедрами в розовых стрингах

Оксана Самойлова и Джиган живут в роскошном доме, расположенном в Agalarov Estate. В числе прочего особняк площадью 1745 квадратных метров имеет собственный просторный бассейн.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Модель частенько устраивает себе сеансы плавания. Для одного из них она нарядилась в розово-сиреневое бикини с плавками-стрингами. Оксана покрутилась перед камерой, со всех сторон показав точеную фигуру.
«Думала, сниму видео, чтобы смотивировать себя ходить в спортзал. Потом посмотрела и подумала: а нет, все прекрасно, можно не ходить. А еще у меня для себя есть отмазка всегда: у тебя четверо детей, расслабься», — написала Самойлова.
Напомним, семейство Джигана не приобрело, а арендовало особняк. По слухам, месяц проживания в нем стоит порядка трех миллионов рублей.