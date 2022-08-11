«Просто пушка»: Лопырева засветила подкачанные ягодицы в одних стрингах

Виктория Лопырева с шиком отдохнула в Турции. В один из дней 39-летняя модель расслабилась на яхте. Для морской прогулки она выбрала черное бикини, темные солнечные очки и бейсболку.

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Виктория показала свой образ поклонникам, опубликовав фото в соцсети. На снимке блондинка позировала, соблазнительно повернувшись полубоком.

Фолловеры в один голос заявили, что Лопырева прекрасно выглядит.

«Вот это фигура! Ты в идеальной форме»; «Просто пушка»; «Какой колоссальный труд лежит за тем, как ты шикарно выглядишь. Браво»; «Роскошная! Смотреть одно удовольствие», — написали они.